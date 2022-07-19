شكرا لقرائتكم خبر 411 ترخيصا صناعيا خلال 5 أشهر بحجم استثمارات 11.7 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير حتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 411 ترخيصا، بحجم استثمارات يبلغ 11.7 مليار ريال، حسب النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر مايو 2022.

وأوضحت النشرة التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي ترصد حركة قطاع الصناعة والتعدين في المملكة، أن 620 مصنعا بدأ عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها باستثمارات تصل إلى 17.4 مليار ريال، وتمكن القطاع الصناعي خلال المدة نفسها من إيجاد أكثر من 21 ألف وظيفة.

وكشفت النشرة أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر مايو الماضي بلغ 1,357 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,638 مصنعا، في حين بلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 2,069 رخصة تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,357 رخصة و497 رخصة استكشاف، و165 رخصة استغلال، بالإضافة إلى 29 رخصة استطلاع و21 رخصة لفائض خامات معدنية.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين»؛ وذلك لإبراز التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية، وفقا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

مؤشرات الصناعة والتعدين (يناير ـ مايو 2022)

إجمالي الاستثمارات في القطاع 1,357 تريليون ريال.

إجمالي عدد المصانع في القطاع 10,638 مصنعا.

التراخيص الصناعية الجديدة 411 ترخيصا.

حجم استثمارات التراخيص الجديدة 11.7 مليار ريال.

مصانع بدأت عمليات الإنتاج 620 مصنعا.

استثمارات المصانع التي بدأت الإنتاج 17.4 مليار ريال.

الوظائف الجديدة في القطاع 21 ألف وظيفة.

عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 2,069 رخصة.

توزيع الرخص التعدينية:

رخص محاجر مواد البناء 1,357 رخصة.

رخص الاستكشاف 497 رخصة.

رخص الاستغلال 165 رخصة.

رخص الاستطلاع 29 رخصة.

رخص فائض خامات تعدينية 21 رخصة.