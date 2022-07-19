توقف إنتاج

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وقال متحدث باسم الشركة في ميونخ «إنه تم إلغاء دورتي عمل في المصنع في دينجولفينج، حيث تضرر عدة آلاف من الموظفين من الحادثة».وأوضح المتحدث أن ذلك أدى إلى تعذر إنتاج 1600 سيارة.
وتسبب انقطاع خط الكهرباء العلوى للسكك الحديدية فى منطقة لاندشوت فى شل حركة القطارات فى نهاية الأسبوع، وبالتالي تعذر نقل السيارات المكتملة من مصنع دينجولفينج، ما يعني أن الشركة لم يكن لديها مساحة كافية لمواصلة الإنتاج.
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