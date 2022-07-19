الاقتصاد

توقف إنتاج

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- بواسطة أيمن الوشواش - توقف إنتاج مصنع «بي إم دابليو» بسبب أعطال في خطوط الكهرباء العلوية المشغلة للسكك الحديدية في جنوب ألمانيا، ويعد أكبر مصنع لشركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات في أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة في ميونخ «إنه تم إلغاء دورتي عمل في المصنع في دينجولفينج، حيث تضرر عدة آلاف من الموظفين من الحادثة».

وأوضح المتحدث أن ذلك أدى إلى تعذر إنتاج 1600 سيارة.

وتسبب انقطاع خط الكهرباء العلوى للسكك الحديدية فى منطقة لاندشوت فى شل حركة القطارات فى نهاية الأسبوع، وبالتالي تعذر نقل السيارات المكتملة من مصنع دينجولفينج، ما يعني أن الشركة لم يكن لديها مساحة كافية لمواصلة الإنتاج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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