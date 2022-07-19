المركزي الصيني

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وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن البنك المركزي سيضخ 9 مليارات يوان، في أول زيادة منذ 30 يونيو الماضي، عبر عمليات السوق المفتوح.وقد سجلت الصين 510 حالات إصابة بفيروس كورونا الأحد بعد ارتفاع الإصابات إلى 580 السبت، فيما يعد أعلى مستوى للإصابات اليومية منذ 23 مايو الماضي.
وقد طلب البنك من الجهات الدائنة توفير الائتمان للمتطورين المؤهلين لكي يستكملوا العقارات السكنية التي لم ينته العمل بها بعد، عقب أن توقف مشترو المنازل عن دفع الرهن العقاري في 100 مشروع على الأقل في 50 مدينة.
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