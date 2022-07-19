«وسط جدة» تتفق مع شركتين عالميتين لتصميم الاستاد الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «وسط جدة للتطوير»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقدا لتصميم معلم «الاستاد الرياضي» بمشروع وسط جدة، مع شركتي جي إم بي إنترناشونال سبين جي إم بي إتش وخطيب وعلمي، وذلك ضمن خطتها لتسريع وتيرة العمل بمشروع وسط جدة بهدف صناعة وجهة عالمية في قلب المدينة.

وأوضحت شركة وسط جدة في بيان أمس، أنه تم توقيع عقد التصميم مع شركة جي إم بي إنترناشونال، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة المعمارية بخبرة تفوق الـ50 عاما، وشاركت في تصميم عدة مشاريع منها ملاعب عالمية لكأس العالم في كل من جنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل، بالإضافة إلى مشاريع المدن الرياضية في الصين وغيرها، فيما تم توقيع عقد الهندسة مع شركة “خطيب وعلمي” وهي أيضا شركة عالمية متعددة التخصصات بخبرة تتعدى الـ50 عاما.

وأفادت بأنه تم اعتماد تصميم الاستاد الرياضي وفق معايير عالمية تبرز الوجهات الرياضية والترفيهية والثقافية، سيما أن الاستاد الرياضي يهدف لتعزيز أسلوب الحياة الحيوي والصحي في مجتمع جدة، حيث يتضمن المعلم حدائق بمساحات خضراء مفتوحة وملعبا رياضيا على مستوى عالمي ومنصة حية لعدد من الفعاليات تليق بالمحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، المهندس أحمد السليم عن أهمية توقيع العقد لتصميم الاستاد الرياضي، وذلك لمساهمة هذا المعلم في تحقيق أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة، وإبراز أهمية قطـاع الرياضــة اقتصاديــا واجتماعيــا، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة، وقال إن تنفيذ هذا العقد يأتي ضمن خططنا للعمل على مشروع يساعد في تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة وتوفير وجهات رياضية وترفيهية بمعايير عالمية لسكان وزوار مدينة جدة من داخل وخارج المملكة.

من جانبه قال رئيس قطاع التطوير بشركة وسط جدة للتطوير، بول أوبرايان إن إنشاء هذه المعالم سيحفز عملية جذب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية للمساهمة في تطوير وتشغيل مرافق المشروع الفريدة، ليفتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة تحت بيئة جاذبة.

يذكر أن الاستاد الرياضي هو واحد من أربعة معالم رئيسية معمارية بالمشروع، والذي يتضمن: متحفا، دار الأوبرا، الأحواض المحيطية، المزارع المرجانية.

استاد رياضي بمشروع وسط جدة

توقيع عقد التصميم مع شركة جي إم بي إنترناشونال، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة المعمارية بخبرة تفوق 50 عاما

توقيع عقد الهندسة مع شركة خطيب وعلمي، شركة عالمية متعددة التخصصات بخبرة تتعدى 50 عاما

يتضمن:

حدائق بمساحات خضراء مفتوحة

ملعبا رياضيا على مستوى عالمي

منصة حية لعدد من الفعاليات

الأهداف:

تعزيز أسلوب الحياة الحيوي والصحي في مجتمع جدة

توفير وجهات رياضية وترفيهية بمعايير عالمية

تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة

جذب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية