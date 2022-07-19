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جاء ذلك خلال اجتماع الحجرف، أمس -عبر الاتصال المرئي- بالأمين العام لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «COMESA» تشيلشى كابويبوى. وناقش الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها أهمية تطوير التعاون بين الطرفين في المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي. ويهدف هذا التعاون إلى فتح الأسواق الأفريقية للصادرات الخليجية، وزيادة معدلات الاستثمار، كما جرى تبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون ومنظمة الكوميسا في عام 2010م، والتي ركزت على التعاون الاقتصادي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أكد أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «COMESA»، لخدمة المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال اجتماع الحجرف، أمس -عبر الاتصال المرئي- بالأمين العام لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «COMESA» تشيلشى كابويبوى. وناقش الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها أهمية تطوير التعاون بين الطرفين في المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي. ويهدف هذا التعاون إلى فتح الأسواق الأفريقية للصادرات الخليجية، وزيادة معدلات الاستثمار، كما جرى تبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون ومنظمة الكوميسا في عام 2010م، والتي ركزت على التعاون الاقتصادي.

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