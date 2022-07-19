دورات في مجال الشبكات والأمن السيبراني بجامعة الأميرة نورة

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وتشمل الحزمة التدريبية على عدة دورات، منها: دورة CCNA (V.7) الاحترافية التي تهدف إلى إكساب المتدربين المفاهيم والمهارات الأساسية اللازمة لتصميم وتأمين وتشغيل شبكات الحاسوب، وكيفية اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، والتركيز على التعلم العملي وتطوير المهارات المناسبة لسوق العمل؛ وذلك من أجل الإعداد لامتحان شهادة 200-301 CCNA المطلوبة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات.وتضمنت الحزمة دورة Cybercops Associate الاحترافية لتزويد المتدربين بمهارات متقدمة للعمل محللين في مجال الأمن السيبراني وتأهيلهم للوظائف المطروحة في مراكز العمليات الأمنية. وتركز الدورة على المفاهيم الأساسية والمهارات اللازمة في الأمن السيبراني، وتحليل ومراقبة الأمان وتحليل اختراق الشبكات والسياسات والإجراءات الأمنية وفقا لـCisco، كما تسهم في الإعداد لامتحان شهادة 200-201 CBROPS المطلوبة في قطاعات الاتصالات وأمن المعلومات.
وتضمن البرنامج التدريبي أيضا دورة DevNet Associate الاحترافية، تهدف إلى تطوير مهارات مطوري البرامج ومهندسي DevOps ومتخصصي التشغيل الآلي وغيرهم من متخصصي البرامج، وتدعم المهارات التقنية الناشئة لنوع جديد من المتخصصين في تقنية المعلومات والأخصائيين في مجال التطبيقات والأتمتة والبنية التحتية للشبكات، إنترنت الأشياء والسحابة، وتعنى بمساعدة المتدربين على فهم استخدام واجهات برمجة التطبيقات ومنصات سيسكو وتطوير التطبيقات والأمن والبنية التحتية والأتمتة؛ وذلك للإعداد لامتحان شهادة 901-200 DEVASC المطلوبة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات.
يأتي ذلك في إطار سعي كلية الهندسة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لتحقيق أهداف الرؤية وإيجاد جيل من الكفاءات والكوادر السعودية.
أبرز الدورات:
دورة CCNA (V.7)
دورة Cybercops Associate
دورة DevNet Associate
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