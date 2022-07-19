4 تخصصات ضمن برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة الرابعة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في أربعة تخصصات تدريبية هي: إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الالكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها هي: الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الالكترونية وإدارة المخازن.

وأوضحت أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، ولا سيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، عبر توفيرها لأربعة مسارات رئيسة تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليا كدفعة رابعة لهذا المسار تتضمن أربعة تخصصات يتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات والمعارف في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وأسس التجارة الالكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والنماذج الاحترافية في جوانب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، في حين أن المسارات الثلاثة المتبقية هي: مسار برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، ومسار البرامج التنفيذية المتخصصة.

ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الرابعة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الالكتروني: (SLA.EDU.SA)، للاطلاع على شروط التسجيل وتفاصيل البرامج التدريبية، والمستمر حتى 02 محرم 1444 (31 يوليو 2022 )، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة الأحد 15 صفر 1444 (11 سبتمبر 2022).

الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي







مدة البرنامج 12 شهرا يتخللها تدريب على رأس العمل



استمرار التسجيل حتى 02 محرم 1444 (31 يوليو 2022 )



بدء الدراسة للدفعة الرابعة 15 صفر 1444 (11 سبتمبر 2022)



4 تخصصات: