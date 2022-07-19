ألمانيا تغطي ربع قدرات أوروبا في إنتاج خلايا البطاريات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع محللون متخصصون أن تغطي ألمانيا ربع القدرات الأوروبية في مجال إنتاج خلايا البطاريات بحلول نهاية العقد الحالي.

جاء ذلك في تحليل بيانات أعده باحثون لدى معهد فراونهوفر الألماني لأبحاث النظم والابتكارات (آي إس آي) في مدينة كارلسروه جنوب غرب ألمانيا.

وفحص الخبراء في إطار التحليل خطط أكثر من 40 شركة على مستوى العالم تعتزم إقامة مصانع بطاريات في أوروبا.

وأشار لوكاس فايمان، الباحث في مجال البطاريات، إلى إعداد سيناريوهات تتسم بأكبر قدر من الواقعية بناء على هذا الأساس.

وأظهرت التحليلات أن الطاقات الإنتاجية في أوروبا قد ترتفع بأربعة أمثالها بحلول 2025 لتتجاوز 500 جيجا وات/ ساعة، وبمقدار عشر مرات بحلول عام 2030 لتصل إلى 1.5 تيرا وات/ ساعة.

وأوضحت التحليلات أن هذا يعني أن رفع القدرات العالمية المعلنة ستكون في أوروبا بحلول نهاية العقد.

ونوهت التحليلات إلى أن نحو 400 جيجا وات/ ساعة من هذه الطاقة الإنتاجية أي أكثر من ربعها سيكون في ألمانيا وبالتالي ستكون ألمانيا صاحبة أكبر حصة في منشآت الإنتاج الجديدة.

وأضاف فايمان «نتتبع ونقيم الإعلانات بالفعل منذ سنوات عديدة وقد أمكننا أن نلاحظ ولاسيما في الفترة الأخيرة ارتفاعا قويا للطاقات الإنتاجية في أوروبا، وبـ 1.5 تيرا وات/ساعة سيكون قد تم اختراق حاجز صوتي لافت للنظر».

وقال المحللون إن أطرافا أوروبية مثل نورثفولت السويدية وفولكس فاجن الألمانية ستكون القوة الدافعة في النمو السريع المتوقع.

وكانت فولكس فاجن وضعت حجر الأساس لمصنعها لإنتاج البطاريات في زالتسجيتر بولاية سكسونيا السفلى قبل أكثر من أسبوع.