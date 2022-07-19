منصة للسيارات ذاتية القيادة في كاوست

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وأكد مدير مبادرة «كاوست سمارت» بالجامعة محمد عبد العال، أن الجامعة تعتمد في تطوير هذه المنصة على استخدام الابتكارات البحثية والذكاء الاصطناعي لاختبار نظام القيادة الذاتية في السيارات وتطويره؛ حيث تأتي المنصة نتاج مبادرة تعاونية استراتيجية بين «كاوست» وإنتل وبرايتسكايز؛ لرفع مستوى تقنية القيادة الذاتية من خلال تحويل سيارة عادية إلى سيارة ذاتية القيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.من جانبه عد نائب الرئيس للقيادة الذاتية في شركة «برايتسكايز» حسام يحيى، حرم «كاوست» موقعا مثاليّا للاختبار؛ لأنه يمثل مدينة صغيرة تقدم سيناريوهات قيادة متنوعة ومختلفة يحتاجها مطور نظام القيادة الذاتية، بما في ذلك الإشارات والعلامات المرورية وقوانين القيادة التي تعطي الأولوية لسلامة الركاب والمشاة وراكبي الدراجات.
بدوره أفاد المدير العام لشركة «إنتل» في المملكة أحمد العبدالجبار؛ أن التعاون مع جامعة «كاوست» في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي للقيادة الذاتية، سيسهم في إثراء المواهب البحثية المحلية، بتزويدها بمنصة قابلة للتخصيص لخوارزمياتها، التي ستمكنها من لعب دور أساسي في صناعة السيارات العالمية.
منصة للسيارات ذاتية القيادة:
الشركاء:
كاوست
إنتل وبرايتسكايز
الهدف:
رفع مستوى تقنية القيادة الذاتية من خلال تحويل سيارة عادية إلى ذاتية القيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حرم «كاوست» موقع مثالي للاختبار؛ لأنه يمثل مدينة صغيرة تقدم سيناريوهات قيادة متنوعة ومختلفة.
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