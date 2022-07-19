شكرا لقرائتكم خبر 43 % ارتفاع مبيعات السيارات الصينية في يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية واصلت ارتفاعها السريع في يونيو، حيث ارتفعت بـ 43.1% على أساس سنوي.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، عن الجمعية قولها إنه تم بيع إجمالي 994 ألف سيارة ركاب صينية في الشهر الماضي، ما يشكل 44.8% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد أثناء هذه الفترة.
وفي النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية المحلية بنسبة 16.5% على أساس سنوي لتبلغ 4.89 ملايين وحدة، محتلة 47.2 % من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين أثناء هذه الفترة، بزيادة 5.3% عن الفترة نفسها من عام 2021.
وأرجعت الجمعية سبب التوسع المستمر في حصة السوق للعلامات التجارية الصينية هذا العام إلى جهود صناع السيارات في تعزيز التنافس من خلال الترقية الصناعية، والفوز بالمزيد من الشعبية بين أوساط المستهلكين الشباب من خلال التحليل السوقي الدقيق، واكتساب الدعم من سلاسل الإمداد المحلية.
وأكدت الجمعية اهتمامها الخاص بقطاع سيارات الطاقة الجديدة، قائلة إن العلامات التجارية الصينية قادت السوق من خلال تسريع تنمية المركبات الذكية والمتصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر 43 % ارتفاع مبيعات السيارات الصينية في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.