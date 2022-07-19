43 % ارتفاع مبيعات السيارات الصينية في يونيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مبيعات السيارات الصينية ارتفاعا بنسبة 43% في يونيو الماضي، مدفوعة بدعم من سلاسل الإمداد المحلية.

وأظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية واصلت ارتفاعها السريع في يونيو، حيث ارتفعت بـ 43.1% على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، عن الجمعية قولها إنه تم بيع إجمالي 994 ألف سيارة ركاب صينية في الشهر الماضي، ما يشكل 44.8% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد أثناء هذه الفترة.

وفي النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية المحلية بنسبة 16.5% على أساس سنوي لتبلغ 4.89 ملايين وحدة، محتلة 47.2 % من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين أثناء هذه الفترة، بزيادة 5.3% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وأرجعت الجمعية سبب التوسع المستمر في حصة السوق للعلامات التجارية الصينية هذا العام إلى جهود صناع السيارات في تعزيز التنافس من خلال الترقية الصناعية، والفوز بالمزيد من الشعبية بين أوساط المستهلكين الشباب من خلال التحليل السوقي الدقيق، واكتساب الدعم من سلاسل الإمداد المحلية.

وأكدت الجمعية اهتمامها الخاص بقطاع سيارات الطاقة الجديدة، قائلة إن العلامات التجارية الصينية قادت السوق من خلال تسريع تنمية المركبات الذكية والمتصلة.