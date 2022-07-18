شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يتوقع انخفاض متوسط أسعار البنزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جاريد بيرنشتاين المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يرى متوسط أسعار البنزين يهبط إلى أقل من 4 دولارات للجالون في بعض المناطق بالولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.

وأضاف قائلا "نعتقد أن من المعقول توقع أن تقوم المزيد من محطات البنزين بخفض أسعارها ردا على تراجع تكاليف المدخلات.. ما لم تحدث تعطلات غير متوقعة في السوق، فإننا نتوقع أن نرى متوسط الأسعار يهبط دون 4 دولارات للجالون في المزيد من الأماكن في الأسابيع المقبلة."