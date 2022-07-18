شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 18/ 7/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 18-7-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1، بنك كريدي أجريكول مصر، عبور لاند للصناعات الغذائية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.974 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.1 مليون ورقة مالية بقيمة 930.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.18%، والعرب على 6.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه، 218.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 287.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 8867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1604 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 10860 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2527 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3533 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1212 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 15 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 14.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.93%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 4.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.76%.

- بنك كريدي أجريكول مصر بسعر إغلاق 4.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.41%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 2.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.77%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1 بسعر إغلاق 0.106 جنيه بنسبة تراجع بلغت 48.04%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.954 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.318 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 15.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.8%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.519 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.52%.