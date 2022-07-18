شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم الدولية لتكنولوجيا العزل بقيمة 9.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك" بحجم 934.8 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة بلوك الصناعية بحجم تداول 467.4 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.5 مليون سهم بقيمة 19.8 مليون جنيه لعدد 54 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.974 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.1 مليون ورقة مالية بقيمة 930.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.18%، والعرب على 6.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه، 218.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 287.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 8867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1604 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 10860 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2527 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3533 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1212 نقطة.