مسؤول سابق بهيئة البترول: مصر تملك محطتي إسالة على البحر المتوسط وفى إدكو

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر تملك محطتين إسالة على البحر المتوسط وفى إدكو، وفى اتفاق مصر مع المفوضية الأوروبية أبدت القاهرة تصدير الغاز الطبيعى لأوروبا من خلال هاتين المحطتين.

واضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا الأمر يكون من خلال ربط الإنتاج بهاتين المحطتين؛ على أساس أن مصر هى المركز اللوجيستى بالمنطقة لتصدير الطاقة؛ حيث لا توجد لدى دول حوض المتوسط مثل الإمكانيات المصرية التى تمكنها من تصدير الغاز الطبيعى لدول أوروبا؛ سوى الجزائر المرتبطة بتصدير الغاز مع فرنسا وإيطاليا.

وأوضح أن مصر يمكنها تصدير 12 مليون طن سنويًا، وأوروبا احتياجاتها ضخمة جدًا من الغاز؛ حيث تعتبر ألمانيا تستورد بما يوازى 50 مليار قدم مكعب سنويًا من الغاز، ومصر ستساهم فى إمداد أوروبا بالغاز الطبيعى كأحد المواد الهامة فى هذا الصدد.

ولفت إلى أن هذا الأمر له عائد اقتصادى جيد، ومصر تملك نسبة كبيرة من المشاركة فى محطات الإسالة؛ وهذا الأمر بخلاف تشغيل الموانئ المصرية التى ستحتاج إلى عمالة كبيرة للعمل فى هذا المجال.