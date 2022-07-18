شكرا لقرائتكم خبر عن وان نيوز: بناء وتدعيم العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى موقع «وان نيوز» الضوء على أهم ما جاء في قمة جدة، مؤكدة أن الشعار الكبير للقمة كان «بناء وتدعيم العلاقات» بين كل الأطراف المشاركة.

ونقل الموقع عن الرئيس الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة «لن تنسحب» من الشرق الأوسط، وأضاف الموقع: «تأتي تصريحات بايدن، التي ألقاها في مجلس التعاون الخليجي مع اختتام المرحلة الأخيرة من جولة استمرت أربعة أيام، في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لتغيرات استراتيجية كبرى».

وعلى الرغم من استمرار القوات الأمريكية في استهداف الإرهابيين في المنطقة واستمرار انتشارها في القواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أشار بايدن إلى أنه كان يطوي الصفحة بعد غزو البلاد للعراق وأفغانستان، بحسب الموقع.

وقال: «اليوم، أنا فخور بأن أكون قادرًا على القول إن عصور الحروب في المنطقة، التي شاركت فيها أعداد كبيرة من القوات الأمريكية، ليست جارية الآن».

وأضاف: «المستقبل ستفوز به الدول التي تطلق العنان للإمكانات الكاملة لشعوبها». كما دعا بايدن محمد بن زايد آل نهيان، الذي أصبح رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة قبل شهرين، لزيارة البيت الأبيض هذا العام.

وأردف الموقع: «تعد قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر فرصة لبايدن لإظهار التزامه بالمنطقة بعد قضاء معظم فترة رئاسته في التركيز على غزو روسيا لأوكرانيا ونفوذ الصين المتزايد في آسيا».