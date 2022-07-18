شكرا لقرائتكم خبر عن سي إن بي سي: قمة التعاون الاستراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «سي إن بي سي» العالمي إن قمة جدة شهدت درجة ملحوظة من التواؤم والتقاء المصالح بين الولايات المتحدة والقادة العرب، وفي مقدمتهم المملكة.

ونقلت الصحيفة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد قوله: «ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية، أعرب عن أمله في أن تؤسس قمة «جدة للأمن والتنمية» لعهد جديد في ترسيخ علاقة دولنا مع الولايات المتحدة».

وشدد: «نأمل أن تؤسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع».

وأضاف: «التحديات الكبرى التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد 19 والأوضاع الجيوساسية تستدعي مزيدا من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي».

وتابع: «كما أن تحديات التغير المناخي تقتضي تبني نهج متوازن لتحقيق التنمية المستدامة.. تبنينا نهجا يعتمد على معالجة الانبعاثات لدعم جهود مواجهة التغير المناخي».

وكشف: «قررنا زيادة إنتاجنا من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا وبعد ذلك لن تكون لدى المملكة أي قدرة إضافية على زيادة الإنتاج».

وأردف قائلا: «ندعو إيران، باعتبارها دولة جارة تربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية، إلى التعاون مع دول المنطقة ووكالة الطاقة الذرية، من خلال الالتزام بالمادة الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والوفاء بالتزاماتها».

فيما نقلت عن الرئيس بايدن قوله: إن «الولايات المتحدة ستواصل عملها في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع دول المنطقة»، مضيفاً «نركز على إيجاد حلول كفيلة ببناء الثقة وتحقيق نتائج أفضل وترسيخ شراكات جديدة».

وتابع: «لن نسمح بتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب.. ونسعى لتخفيف التوترات كما يجري الآن في اليمن الذي يعيش هدنة للأسبوع الخامس عشر على التوالي».

وقال بايدن: «ندعم تعزيز التحالفات مع الدول التي تحترم القانون الدولي»، موضحا «دعم القانون الدولي لا يعني أننا مطالبون بأن نتفق على كل القضايا بل على المبادئ الجوهرية».