شكرا لقرائتكم خبر عن ذا سياست ديلي: القادة يتعهدون بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع «ذا سياست ديلي» أن قمة جدة قطعت شوطاً حاسماً في مسيرة العلاقات بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط من ناحية، وبين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن من الناحية الأخرى، وكان لها أثر ملموس في كافة مجالات التعاون التي تطرق لها الزعماء المشاركون بها.

وقال الموقع: «تم الإعلان عن بيان عقب قمة جدة للأمن والتنمية، والذي شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون بين كافة الدول المشاركة بالقمة».

وأبرز الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أهم ما جاء فيه، الدور البارز الذي لعبته السعودية مضيفة القمة، واستطرد: «القمة استعرضت التحديات العالمية والشؤون الإقليمية، فيما أكد القادة التزامهم بضمان أمن المنطقة واستقرارها، كما أعربوا عن دعمهم للجهود المبذولة لضمان خلو الخليج من أسلحة الدمار الشامل».

وأشار الموقع إلى الدلالات الكبيرة التي رمزت لها مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة خلال اليوم الأخير من جولته في الشرق الأوسط، وهو ما يبرز حرص واشنطن على شراكتها الاستراتيجية مع الرياض، ومواءمة مصالحها في المنطقة في هذه الفترة الاستراتيجية.