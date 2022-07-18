شكرا لقرائتكم خبر عن غادة شلبى تبحث سبل دفع الحركة السياحية الوافدة من أوزبكستان وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة كل من السفير Tmansurbek Bakhtiyarovich Kilichev سفير أوزبكستان بالقاهرة والسفير Hong Jin-wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من أوزبكستان وكوريا الجنوبية إلى مصر.

وحضر الاجتماع مع سفير أوزباكستان السفير محمد غنيم نائب مساعد وزير الخارجية المصرى لشئون غرب ووسط آسيا، ووزير مفوض مصطفى ربيع لشئون غرب ووسط آسيا.

واستهلت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وأوزبكستان فى العديد من المجالات وأكدت على اهتمام وزارة السياحة والآثار بالسوق الأوزباكستانى حيث يعد من الأسواق الواعدة التى تسعى الوزارة لجذب حركة سياحية أكبر منها، خاصة فى ظل وجود خطوط طيران مباشرة بين البلدين.

ومن جانبه، أشار سفير أوزبكستان بالقاهرة إلى علاقات التعاون والصداقة التى تجمع بين البلدين وأن هناك فرص كبيرة للتعاون فى مجال السياحة خاصة وأن السائح الأوزباكستانى من محبى السياحة الشاطئية والتى تمتاز مصر بمقومات فريدة فيها.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع بين نائب وزير السياحة والآثار ونظيرها الأوزباكستانى بحضور سفراء الجانبين المصرى والأوزباكستانى لمناقشة الرؤى والمقترحات لزيادة الحركة السياحية بين البلدين على أن يعقب هذا الاجتماع لقاء يجمع ممثلى القطاع السياحى الخاص المصرى ونظيره الأوزباكستانى.

وخلال اجتماعها مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والذى حضره السكرتير الأول للقسم الاقتصادى بالسفارة، أكدت نائب الوزير على العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية، وأشارت إلى أن مسار العائلة المقدسة فى مصر يعد من أحد الأنماط السياحية الهامة الجاذبة للسائح الكورى نظرا لشغفه بالسياحة الروحانية.

كما تم مناقشة إمكانية دعوة عدد من المشاهير والمؤثرين والمدونين من كوريا الجنوبية لزيارة مصر ونقل تجربتهم السياحية فيها لمتابعيهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

ومن جانبه، أكد السفير الكورى على أن مصر تعد بمثابة بوابة العالم للشرق الأوسط ولأفريقيا مشيدًا بشعور السائح بالأمان فى مصر وبالتطور الكبير الذى يشهده القطاع السياحى فى الآونة الأخيرة.

كما تم مناقشة إمكانية دعوة شركات السياحة العاملة بالسوق الكورى لبحث أفضل الآليات للترويج للمقصد السياحى المصرى فى كوريا الجنوبية.