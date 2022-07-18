شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها العقارات بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها العقارات بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.6%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.1%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، 1.8%، على التوالي، وصعد قطاعي البنوك، ومواد البناء بنسبة 1.5%.

كما ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، ثم قطاعات السياحة والترفيه، والموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، وقفزت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية وحيدًا بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.974 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.1 مليون ورقة مالية بقيمة 930.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.18%، والعرب على 6.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه، 218.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 287.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 8867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1604 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 10860 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2527 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3533 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1212 نقطة.