شكرا لقرائتكم خبر عن بشروط.. «الفنون البصرية» تطلق مسابقة «سبل الفن» للسعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الفنون البصرية اليوم إطلاق مسابقة "سبل الفن" بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي "سبل"، وهي مسابقة موجهة للفنانين السعوديين الناشئين من الجنسين، لتقديم رسومات إبداعية يتم عرضها على الطرود البريدية وسيارات التوصيل.

وتضم المسابقة مسارين هما: الرسم الرقمي، والرسم التشكيلي، حيث سيُفتح باب المشاركة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس 18 أغسطس 2022م، وسيتم اختيار 6 فائزين سيعلن عنهم يوم الأحد 25 سبتمبر 2022م.

وتضمنت شروط التقديم التي حددتها الهيئة أن يكون الفنان المشارك سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يتقدم بعمل فني واحد فقط مستوحى من هوية المسابقة التي تهدف إلى تقديم أعمال فنية ورسومات تحاكي مستقبلاً يعتمد على توظيف التقنيات واستخدام وسائل تقنية مبتكرة تتسم بالدقة والسرعة والجودة؛ لتعكس التحول الرقمي الذي تتبناه سبل في إرسال واستقبال الطرود البريدية، بحيث يتفاعل العمل مع المفاهيم الثقافية والابتكار الفني، مع دمج رؤية الفنون البصرية الثقافية الفريدة مع رؤية سبل الطموحة، وذلك وفق مقاسات محددة ومعلنة لهذه الأعمال، على أن يتم إرسال جميع المتطلبات الخاصة بالمشاركة على الموقع الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/spl#smooth-scroll-top.