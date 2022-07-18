شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ: زيادة الحاويات الواردة الفارغة بـ 331% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن زيادة أعداد الحاويات الواردة الفارغة بنسبة 331% والتي يتم استيرادها من قبل الخطوط الملاحية إلى المملكة وذلك لدعم عمليات التصدير وتوفير الحاويات الفارغة لهم لتصل إلى 69,429 حاوية في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مايو لعام 2022م مقارنةً بـ 20,985 حاوية في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يُسهم بشكل كبير في تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية ويخدم حركة التجارة بين المملكة والعالم وتيسير التجارة.

جاء ذلك على إثر المبادرة التي أطلقتها "موانئ" مع شركائها الاستراتيجيين من مستثمري محطات تشغيل الحاويات بنهاية العام الماضي 2021م بتخفيض أجور المناولة بنسبة 50% من التعرفة لاستيراد الحاويات الفارغة لمدة عامٍ واحد، بما عمل على تقليل تكلفة استيراد الحاويات الفارغة وساعد في توفيرها من قبل الخطوط الملاحية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الداعمة للموانئ السعودية، وتنمية قطاع بحري جاذب ومستدام يعزز حركة التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.