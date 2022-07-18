شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بجلسة الإثنين باستثناء هبوط مؤشر البحرين بنسبة 0.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء هبوط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.6% خاسرًا 11.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1833.16 نقطة، وتصدرت البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.33% رابحًا 262.67 نقطة ليغلق عند مستوى 11555.08 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.33% رابحًا 10.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3170.90 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 2.33% رابحًا 262.67 نقطة ليغلق عند مستوى 11555.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.49% رابحًا 100.44 نقطة ليغلق عند مستوى 20711.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.2 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.73%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.47%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.63%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.52%، 1.49%، على التوالي، ثم قطاعي المرافق العامة، والنقل بنسبة 1.21%، 1.16%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.89%، فيما تراجعت قطاعات إنتاج الأغذية، والتأمين، والاتصالات، والرعاية الصحية، والصناديق العقارية المتداولة، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.96%، 0.67%، 0.47%، 0.46%، 0.14%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 159 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "معادن" بنسبة 9.98%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 9.92%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 7.57%، وتراجع 46 سهمًا على رأسها سهم "التأمين العربية" بنسبة 9.93%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 6.54%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 419.8 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحًا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 7414.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسرًا 0.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8247.81 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحًا 4.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5688.50 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحًا 10.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5942.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 174.2 مليون سهم بقيمة 45.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9093 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.02%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسب 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.06%، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية، والمواد الأساسية، والبنوك، والتأمين، والعقار بنسبة 3.16%، 1.93%، 0.18%، 0.10%، 0.06%، على التوالي.

بورصة البحرين

وتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.6% خاسرًا 11.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1833.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 255.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 40.72% بضغوط هبوط أسهم بنك السلام، والبنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت بنسبة 1.16%، 1.11%، 0.83%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 23.12% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.08%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%.

بورصة دبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.33% رابحًا 10.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3170.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 82.5 مليون سهم محققة ما قيمته 208.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5255 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.84%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.44%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 9.67%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.24%، ثم قطاعي الاتصالات، والمرافق العامة بنسبة 1.2%، 1.18%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.65%.

وقفز 12 سهمًا على رأسها سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.97%، وتراجع 16 سهمًا الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 10%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 9.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.3 مليون ورقة بقيمة 75.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.134% رابحًا 12.31 نقطة ليغلق عند مستوى 9199.29 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.863 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 127.7 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 7570 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 1.57%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 1.05%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.93%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاعي العقار، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.89%، 0.86%، على التوالي.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 6.82%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 4.28%، ثم سهم "شركة إيبيكس للاستثمار" بنسبة 3.8%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة" بنسبة 8.31%، ثم سهم "صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 7.08%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 2.44%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 317.5 مليون درهم.