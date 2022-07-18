شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة للجلسة الثانية.. ورأس المال يرتفع بـ6.2مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.974 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 8867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1604 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 10860 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2527 نقطة.