شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف نادر الشاعر بالقيام بأعمال ومهام أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتكليف نادر الشاعر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالقيام بأعمال ومهام أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بالقانون رقم 19 لسنة 2022 إلى جانب عمله الأصلي.

وكان نادر الشاعر يشغل منصب أمين عام صندوق السياحة، وتدرج بعدد من الوظائف المالية والإدارية بالوزارة حيث عمل كمحاسب ومراجع بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير إدارة الحسابات والمراجعة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وكذلك مدير إدارة الموازنة بالقطاع المالي والإداري بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ثم عٌين مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للتنمية السياحية وتم ندبه رئيساً للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الخاص بإنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار" صدر بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية عليه، وجاء إصدار هذا القانون في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، حيث يتضمن دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى “صندوق دعم السياحة والآثار” بهدف المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، تطوير الخدمات والمناطق السياحية، دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، تطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.