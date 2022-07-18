شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: الاستجابة لشكاوى المنظومة الحكومية الموحدة فرصة لتحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين الواردة اليها عبر منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، انطلاقاً من إيمانها بأن التعامل مع الشكاوي الواردة عبر المنظومة وازالة اسبابها فرصة للتحسين والتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطنين بواسطة شركات قطاع البترول والغاز خاصة لتوزيع واستخدام الوقود والغاز الطبيعي التي تعد عصب الحياة اليومية، وفى هذا الاطار وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الشكر للقائمين على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وممثلي الوزارة المشاركين بالمنظومة وفرق العمل المكلفة بالتعامل مع الشكاوي وحلها على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال لحل شكاوي المواطنين ومتلقي الخدمات بقطاع البترول والغاز بجدية وكفاءة بما يعكس صورة إيجابية للقطاع ويسهم في زيادة ثقة المستهلك في خدماته وتصحيح أي أوجه قصور طارئة .

وهناك حرص دائم على المتابعة الدورية والعمل على إزالة أسباب الشكاوى الواردة وتوجيه الشركات بالاستجابة السريعة والتفاعل مع شكاوى المواطنين للارتقاء بالخدمات، وتقدم المنظومة تطويراً مستمراً في آليات استقبال الشكاوي ورصدها والتعامل معها بما يعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية الدائمة للوزارات بالتواصل المستمر مع المواطنين وحل شكواهم، علاوة على اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدعم المنظومة ودورها الحيوي في إزالة اسباب الشكاوي والتعامل معها بسرعة وجدية لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات.

وتلقت وزارة البترول والثروة المعدنية 51 الفا ًو875 شكوى واستغاثة منذ انطلاق المنظومة، حيث جري الاستجابة لها بنسبة إنجاز تفوق المخطط وبلغت 99%، وجار العمل علي الاستجابة للشكاوي المتبقية، وهو ما تعكسه تقارير المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتي أكدت ان وزارة البترول والثروة المعدنية تأتي باستمرار ضمن قائمة الوزارات الاعلي استجابة للشكاوي الواردة عبر المنظومة بنسب إنجاز مرتفعة محققة معدلات استجابة ايجابية.

وفي إطار المتابعة الدورية اولا بأول لموقف التعامل مع الشكاوي بالمنظومة فقد تمكنت فرق العمل بالوزارة وشركات القطاع خلال شهر يونيه الماضي من الاستجابة للشكاوي الواردة اليها عبر المنظومة خلال الشهر بنسبة 96% حيث تلقت 2190 شكوي، وجار العمل علي انجاز الشكاوى المتبقية، ويشمل ذلك سرعة الاستجابة الفورية والعاجلة لكافة حالات الطواريء والشكاوي العاجلة لمستخدمي الخدمات خاصة في مجال الغاز الطبيعى، وفي هذا الإطار فقد تمكنت فرق عمل حل الشكاوي بوزارة البترول والثروة المعدنية وشركات القطاع بالتعاون مع المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوي بمجلس الوزراء خلال شهر يونيه من التنسيق للتدخل السريع والفوري للسيطرة والتعامل من خلال فرق الطوارئ المتاحة بشركات توصيل الغاز الطبيعى، حيث تمثل الشكاوى الخاصة بذلك النشاط أغلب ما يرد للمنظومة، وتشير لنموذج لتدخل فريق طواريء شركة غاز مصر بالتعامل مع حادث بعقار سكني بمنطقة مساكن السوق بمدينة سمنود بالغربية نتيجة عبث بمواسير التركيبات بأحد الشقق وفك الأجهزة من جانب غير المختصين.

كما تم التدخل والاستجابة بكفاءة لشكاوي عدد من المواطنين في مناطق المنزلة بمركز طوخ بالقليوبية ومنشية الحرية بكفر الزيات بالغربية و صفط تراب بالمحلة الكبرى لسرعة تشغيل الغاز الطبيعي بالشقق السكنية أو إنهاء اعمال التوصيل وذلك من خلال شركة غاز مصر.

كما تم الاستجابة الفورية لبلاغات عاجلة وردت من أحد المقيمين بمنطقة خلف المحكمة الدستورية بالمعادي و احدي السيدات بمدينة الجندول بالقاهرة بشأن انبعاث رائحة غاز بالشقة وتم التأمين والمعاينة وإجراء الاختبارات والإصلاح للأجهزة بواسطة فرق طواريء شركة تاون جاس .

وعلى جانب آخر تقوم شركات توصيل الغاز الطبيعى بالإعلان عن مواعيد إضافة الرائحة المميزة للغاز الطبيعى لطمآنة المواطنين عند شعورهم برائحة الغاز، حيث يتم اضافتها للغاز الذى لا يوجد له رائحة من الأصل، وتوضع للتنبيه في حالة حدوث تسريب .

كما استجابت شركة مودرن جاس لشكاوي وردت من عملاءها لسرعة تشغيل الغاز الطبيعي بالمنزل وشكوي من أحد العملاء لسرعة اصلاح عطل عداد الغاز الطبيعي بشقته .

وتعاملت شركة بتروتريد مع شكاوي بشأن قيمة فواتير استهلاك الغاز الشهرية من خلال المراجعة الدقيقة للفواتير وفى حالة وجود تسويات مستحقة يتم اجراؤها بعد إعادة توزيع كمية الاستهلاك .

وتتيح منظومة الشكاوى آليات متنوعة لإستقبال الشكاوى بأسرع وايسر الطرق حيث يمكن التواصل مع المنظومة من خلال القنوات التالية وهى البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg ، والخط الساخن 16528، وتطبيق "في خدمتك" على موقع Google Play .