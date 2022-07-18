شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للحوكمة: تخريج الدفعة الأولى من مبادرة "كن سفيرا" لحوالى 700 شاب وفتاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- المستوى الاحترافي –تدريب المدربين TOT- للدفعة الثانية من مبادرة "كن سفيرًا" والتي تستمر حتى 22 سبتمبر 2022.

وخلال كلمتها الافتتاحية؛ استعرضت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أعمال ومهام المعهد، مشيرة إلى أنه من أوائل المعاهد التدريبية في الشرق الأوسط، موضحة أنه تم تغيير اختصاص المعهد إلى الحوكمة والتنمية المستدامة في 2020، لافتة إلى أن المعهد منوط بالتدريب والأبحاث والاستشارات في الحوكمة والتنمية المستدامة تحت شعار "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة".

ولفتت الدكتورة شريفة شريف إلى نشأة المعهد، مؤكدة أن الحوكمة أداة مسرعة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، فالحوكمة عملية مستمرة للوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وجودة أفضل لحياة المواطن.

وأشارت شريف إلى أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالشباب المصري، وأن الشباب في قلب عملية التنمية ضمن رؤية مصر 2030، وتحرص الدولة دائمًا على التوسع في الاستثمار في الشباب وتأهيلهم للقيادة، مشيرة إلى مبادرة "كن سفيرًا" التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في 2020 بهدف نشر فكر وثقافة التنمية المستدامة بين الشباب، حيث تم تخريج الدفعة الأولى منها والتي تضمنت نحو 700 شاب وفتاة يمثلون كل محافظات مصر، ومنهم من يتدرب حاليًا بمبادرة "سفراء المناخ" استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27، في نوفمبر المقبل.

ومن جانبها أشارت أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة لشئون التنمية المستدامة إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من مبادرة كن سفيرًا، بالإضافة إلى دفعة الإعلاميين والصحفيين والتي تخرج منها نحو 50 إعلامي، ويتم حاليًا العمل على مبادرة "كن سفيرًا" للشباب في الخارج، موضحة أنه متاح لأي من الشباب المشاركين بالمبادرة ممن لدية فكرة أو مشروع؛ أن يتم احتضان تلك الفكرة في حاضنة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، لتطوير تلك الأفكار أو تنفيذها، كما تقدم المبادرة فرصة للمتدربين للمشاركة في المؤتمرات المختلفة، مشيرة إلى أن منصة الأمم المتحدة تناقش حاليًا إدراج مبادرة "كن سفيرًا" كواحدة ضمن أفضل الممارسات الشبابية التي تستطيع تحقيق نشر أفكار التنمية المستدامة بين أوساط الشباب.

وحضر حفل الافتتاح الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتور حسين أباظة، الخبير الأممي للتنمية المستدامة، والسفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور نزار سامي، استشاري التحول الرقمي، والدكتور حسام بدراوي، رئيس جمعية تكاتف للتنمية، وأميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والدكتورة دينا طلعت، مدير وحدة المسار الوظيفي بالمعهد وفريق عمل المبادرة.

ويشار إلى أن إجمالي المتدربين يصل إلى 1260 متدرب مقسمين على عشر مجموعات، على أن يستمر التدريب في المستوى الاحترافي لمدة عشرة أسابيع عمل متواصلة، ويتضمن الأسبوع التدريبي ورش ومحاضرات تدريبية مع خبراء ومتخصصون في مجالات مختلفة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى محاضرات تدريبية عن تدريب المدربين TOT، وتشمل الفئات المشاركة الهلال الأحمر، واتحادات الطلاب، وخريجي الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، وموظفي القطاع الخاص، وموظفي القطاع الحكومي.