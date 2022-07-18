شكرا لقرائتكم خبر عن لتبقى : تأكد يُسهم في كشف التلاعب في الأجهزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن تطبيق "تأكد" يهدف إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية.

ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين.

ويحمي التطبيق جميع المستهلكين من خلال اكتشاف الأجهزة المغشوشه فالتطبيق يبين مواصفات الجهاز الدقيقة والتي من خلاله يتضح للمستهلك حجم استهلاكه وطريقة عمله وكيفية توفيره.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والعديد من الأجهزة والتي منها المكيفات التي يزداد عليها الاقبال خلال هذه الفترة ...