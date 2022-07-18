7 جنيهات.. هبوط في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث تراجع الجرام 7 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 655 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 843 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 983 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1123 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7846 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وصعد سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1715 دولارات للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.43%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.