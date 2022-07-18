شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة ينهي إجراءات نقل 336 موظفا إلى مصلحة الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من إجراءات نقل 336 موظفا من عدة وحدات إدارية إلى مصلحة الشهر العقاري، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1573 لسنة 2022، وتم إرسال موافقة الجهاز على نقلهم إلى وزارتى المالية والعدل لإعمال شئونهما.

ونص قرار رئيس الوزراء على أن يكون النقل على درجات شاغرة بموزانة مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة عدم توافر درجات شاغرة بالمصلحة يكون النقل بدرجاتهم المالية من الجهات المنقولين منها، وذلك بالتنسيق مع الجهاز ووزارة المالية.