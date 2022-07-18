كل ما تريد معرفته عن الانتشار السريع لمحطات تموين وتحويل السيارات بالغاز

القاهرة - سامية سيد - حققت خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز نتائج أعمال متميزة خلال الفترة الماضية، كما شهد مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى زيادة مضطردة فى أعدادها خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالى وزيادة أعداد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بما تحققه من وفر اقتصادى لحائزى المركبات واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- النجاح خلال عام ونصف فى زيادة عدد محطات تقديم تلك الخدمة الحضارية من 206 محطات إلى حوالى 800 محطة الآن تمثل أكثر من ضعفى المتاح فى السابق.

2- جارى العمل على الإسراع بإجراءات الانتهاء من 200 محطة أخرى من المقرر دخولها الخدمة تباعاً.

وتنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجاً طموحاً للتوسع فى نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وذلك تماشياً مع خطة إحلال السيارات المتقادمة والتى مر على صنعها 20 عاماً لمركبات تعمل بالغاز الطبيعى وخلال الثمانى سنوات الماضية تم الأتى..

تحويل حوالى 233 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية أبريل 2022 إلى حوالى 437 ألف سيارة، وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 83 مليون متر مكعب خلال عام 2021/2022 وذلك نتيجة للاقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود.

تم تحقيق طفرة كبيرة وانتشار سريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث تم مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال أخر عام ونصف حيت يعمل الآن 850 محطة، وجارى تجهيز المعدات وتنفيذ الأعمال المدنية لباقى المحطات لتصل إلى 1000 محطة منتشرة فى ربوع الجمهورية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، لتخدم حائزى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالى عدد مراكز التحويل 117 مركزاً.

بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ فى تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى 1000 سيارة يومياً مع إعادة الملء.