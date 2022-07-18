شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل مكاسبها مع تراجع لسعر الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول عند التسوية 69 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 101.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0421 بتوقيت جرينتش بعد زيادة 2.1 بالمئة يوم الجمعة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس آب 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات اليوم الاثنين، مما أدى إلى دعم أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط. وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى بشكل أكبر.