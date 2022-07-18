شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سلع صدرتها واستوردتها مصر مع ألمانيا عام 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الصادرات والواردات لأهم السلع بين مصر وألمانيا، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين البلدين لتسجل 4.8 مليار دولار عام 2021، مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 5.2%.

وتضمنت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا كلا من:

1. مركبات جوية وفضائية بقيمة 95.7 مليون دولار.

2. ملابس بقيمة 87.4 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 67.1 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 58.7 مليون دولار.

5. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 58.2 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال عام 2021:

1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 972.9 مليون دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 808.3 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 443.8 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 209.2 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 207.7 مليون دولار.

وقدرت قيمة الاستثمارات الألمانية فى مصر 300.2 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 مقابل 267.9 مليون دولار خلال العام المالى 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وارتفعت الصادرات المصرية لألمانيا لتصل إلى 848.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 646.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 31.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 4 مليارات دولار خلال عام 2021 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1%.