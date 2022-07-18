شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع دولارا واحدا وسط مخاوف تقليص الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط دولارا واحدا في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الاثنين، مما قلص المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، حيث تحول الاهتمام مرة أخرى إلى ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين واحتمال أن يؤدي الإغلاق مرة أخرى إلى تقليص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس آب 1.54 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 96.05 دولار للبرميل عند الساعة 0055 بتوقيت جرينتش بعد صعودها 1.9 بالمئة يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول عند التسوية 1.47 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 99.69 دولار للبرميل، لتتراجع بنسبة 2.1 بالمئة عن يوم الجمعة.