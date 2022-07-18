شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الختامى للدورة الأولى من برنامج "ازدهار" 30 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعقد فعاليات الاجتماع الختامى للدورة الاولى من برنامج "ازدهار لتطوير الاعمال" المقدم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولى ( GIZ ) يوم السبت 30 يوليو 2022، وذلك بمشاركة ممثلين عن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة صناعات الطباعة والتغليف، كما يشارك فى الفعاليات أعضاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرى الشركات الاستشاريين.

ويهدف برنامج ازدهار إلى مساعدة الشركات على تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتهم فى بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين فى القطاع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم فى مجالات التسويق وتطوير الأعمال، وإدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين عمليات التشغيل، واستهداف أسواق جديدة بغرض التصدير، وإدارة الأصول والأموال، هذا بالإضافة للبرامج التدريبية للموارد البشرية لدى الشركات المشاركة فى البرنامج.

وتتضمن استمارة التقدم للبرنامج مجموعة من المعلومات المطلوبة حتى يتمكن البرنامج من مساعدة الشركات وعلى رأسها التعرف على الشركة ونشاطها، والتأكد من موافتها للشروط المبدئية للاشتراك فى البرنامج على شاكله لماذا تم إنشاء الشركة، وماهى مشكلات العملاء التى تحاول الشركة حلها، وما هى الشريحة المستهدفة التى تحاول الشركة خدمتها وماهى قنوات التوزيع التى تتعامل معها الشركة مباشره ومن هم المنافسين الرئيسين وما هى التحديات التى تواجه الشركة وحجم المبيعات المحقق فى العام السابق، وما هو معدل نمو المبيعات الذى حققته فى العام الماضى وكم عدد العملاء الحاليين.