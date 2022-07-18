شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 102 ألف صفقة إيجارية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» عن تسجيل المؤشر الإيجاري نحو 102 صفقة إيجارية خلال شهر يونيو.

وأوضحت شبكة إيجار أنه تم توثيق نحو 80 ألف عقد إيجار سكني في الشبكة، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية 21 ألف عقد.

وفي المدن الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية، جاءت أكثر الأحياء تسجيلا لعدد الصفقات الإيجارية السكنية: (ظهرة لبن، وطويق، والعزيزية) في الرياض، (الصفا، والبوادي، السلامة) في جدة، (النور، وطيبة، والأثير) في الدمام، (الثقبة، والخبر الشمالية، والخبر الجنوبية) في الخبر، (ولي العهد، والشوقية، والراشدية) في مكة المكرمة.

وجاءت الأحياء الأعلى في الصفقات التجارية كالآتي: (طويق، والعليا، والعزيزية) في الرياض، (الصفا، والبلد، والعزيزية) في جدة، (العنود، العدامة، والسلامة) في الدمام، (الخبر الشمالية، والثقبة، والعقربية) في الخبر، (جرول، وولي العهد، والراشدية) في مكة المكرمة.

وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري الخامس بصفتها أكثر المدن توثيقا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن تجاوزت 36 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها جدة بـ 30 ألف عقد، ثم مكة المكرمة بـ 7300 عقد، ثم الدمام بـ 6400 عقد، والخبر بـ 5400 عقد.