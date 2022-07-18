شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 1.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات أمس الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.2 %، ليغلق عند مستوى 11292.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 107.284 مليون سهم، تقاسمتها 227.087 صفقة.

وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 1.9 %، فيما زاد قطاع المواد الأساسية بنحو 0.9 %، بينما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.5 %، والاتصالات بنسبة 0.6 %، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.1 %، والنقل بنسبة 1.2 %، والإعلام والترفيه بنسبة 1.1 %، وتجزئة الأغذية بنسبة 1.5 %، والرعاية الصحية بنسبة 0.9 %، والاستثمار والتمويل بنسبة 1.8 %، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.8 %، والمرافق العامة بنسبة 0.5 %، والصناديق العقارية المتداولة، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.2 %، و1.3 % على التوالي.

وتراجع كل من قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.5 %، والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.9 %، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.3 %، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.6 %، والأدوية والتأمين بنسبة 0.4 %، و0.3 % على التوالي.

وتصدر سهم دار الأركان الأكثر نشاطا بالكمية، تلاه سهم الإنماء والجزيرة، فيما جاء رابعا أنعام القابضة، تلاه بترو رابغ، فيما كان سهم الراجحي الأكثر نشاطا بالقيمة، تلاه الإنماء، وإس تي سي، وحل سابك للمغذيات الزراعية رابعا، تلاه سهم صادرات.

وكان سهم أنعام القابضة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.9 %، تلاه صادرات ووفرة والباحة، وبحر العرب، فيما كان سهم التأمين العربية الأكثر انخفاضا بنسبة 8.5 %، تلاه مجموعة فتيحي، والمتحدة للتأمين، وسايكو، والوطنية للتعليم.