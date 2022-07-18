شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ثبات سعر الأعلاف.. 15 % ارتفاعا في الدواجن المبردة محليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زادت شركات دواجن من أسعار منتجاتها بواقع 50 – 300 هللة لمختلف الأوزان، بزيادة تراوحت بين 3 % - 15 %، اعتبارا من الأسبوع الفائت، إذ تجاوز السعر 22 ريالا مقابل 20 ريالا للدجاجة الواحدة زنة 1400 جرام، وذلك رغم عدم حدوث زيادات جديدة في أسعار الأعلاف خلال شهر يوليو الحالي، فيما كانت آخر زيادة للأعلاف في شهر مايو الماضي بواقع 130 ريالا للطن بزيادة (4 % - 5 %).

وقالت مصادر ذات علاقة بشركات الدواجن، إن اختلاف الأسعار مرتبط برؤية الشركات والخطط التسويقية الموضوعة، لافتة إلى أن بعض الشركات لم يحرك الأسعار منذ شهر ونصف تقريبا، فيما اضطر بعض الشركات لرفع أسعار منتجاته لأسباب خاصة به.

وأضافت: إن أغلبية الشركات رفعت أسعار منتجاتها بعد قرار مصانع الأعلاف بزيادة أسعار منتجاتها، إذ إن الأعلاف تشكل 60 % من إجمالي التكلفة الإنتاجية لمزارع الدواجن، مقدرة استهلاك الطائر بنحو 1.5 كيلو لمدة 28 يوما للدورة الأولى، فيما ارتفعت أسعار الصوص لتتجاوز 2.4 ريال للصوص الواحد، نتيجة ارتفاع قيمة الأمهات.

وقال محمد مفتاح، أحد المتعاملين بقطاع الدواجن: إن تحريك أسعار الدواجن المبردة مستمر لدى الشركات تبعا للتطورات والتحولات على الصعيدين العالمي والمحلي، منوها بصعوبة استقرار الأسعار نتيجة التطورات المتسارعة.

وأضاف: إن الرؤية غير واضحة بالنسبة للأسعار حتى بعد عيد الأضحى، لا سيما بعد الزيادة الأخيرة للأعلاف في مايو الماضي، إذ أعادت المصانع تقييم الأسعار مرتين، مشيرا إلى أن شركات الدواجن تعد المستهلك الأول لدى مصانع الأعلاف، فيما تعتمد مزارع الدواجن بالدرجة الأولى على المركبات المنتجة من مصانع الأعلاف، وبخلاف تربية الماشية فإنها لا تعتمد على أعلاف المصانع.

ونوه بوجود وفرة في منتجات الأعلاف بالأسواق المحلية، التي لا تواجه أزمة في الحصول على كميات الأعلاف، مشيرا إلى أن المصانع قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي، فيما أرجع ذلك لوجود مخزون كبير لدى المصانع من المواد الخام، سواء من الذرة والصويا، ليغطي الأشهر المقبلة.

ووفقا للتسعيرة الجديدة الشاملة ضريبة القيمة المضافة، فان السعر الجديد وصل إلى 15 ريالا مقابل 14.5 ريال للدجاجة زنة «700 جرام» بزيادة 3 %، و17 ريالا مقابل 15.5 ريال للدجاجة زنة «800 جرام» بزيادة 9.5%، و18 ريالا مقابل 16.5 ريال للدجاجة زنة «900 جرام» بزيادة 9 %، و19 ريالا مقابل 17.5 ريال للدجاجة زنة «1000 جرام» بزيادة 8.5 %، و20 ريالا مقابل 18 ريالا للدجاجة زنة «1100 جرام» بزيادة 11%، و21 ريالا مقابل 18.5 ريال للدجاجة زنة «1200 جرام» بزيادة 13%، و22 ريالا مقابل 19 ريالا للدجاجة زنة «1300 جرام» بزيادة 15%، و22.5 ريالا مقابل 20 ريالا زنة «1400 جرام» بزيادة 12.5%.