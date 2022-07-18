تعرف على موعد طرح كراسات شروط أراضى جمعيات الإسكان التعاونى

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكان، يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر المقبل، موعدا لطرح كراسات شروط حجز أراضى الإسكان التعاونى لجمعيات الإسكان.

وأكد الدكتور حسام رزق، رئـيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه تم فتح باب التقدم لحجز قطع أراض لجمعيات الإسكان التعاونى بـ10 مدن جديدة، وهى " العبـور الجديـدة - أكـتـوبـر الجــديـدة - بدر - العاشر من رمضــان - سلام (شرق بورسعيد) - بـرج الـعـرب الجـديـدة - المنيا الجـديـدة - أسـوان الجـديـدة - بنى سويف الجديدة - أسيوط الجديـدة ".

وأكد وزير الإسكان، أن طرح الأراضى لجمعيات الإسكان التعاونى يأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030، ودعمًا لمنظومة الإسكان التعاونى لتحقيق المشاركة المجتمعية فى تنفيذ مشروعات الإسكان فى مختلف محافظات الجمهورية، وتلبية للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاونى لحجز قطع أراض بمشروعات الهيئة المختلفة.

وأضاف أنه يوجد تسهيلات كبيرة فى السداد، حيث يتم سداد مقدم حجز 15% من قيمة الأرض وتقسيط الباقى على 7 سنوات بدون فوائد بنكية بأقساط نصف سنوية، ويبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من الحجز والتخصيص، مشيرًا إلى أن الأراضى كاملة المرافق، ويتم استلام الأرض فور سداد مقدم الحجز.

وأضاف، أنه يتم بيع كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى بالمقر الرئيسى للهيئة بالعنوان ( ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة)، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 2022/8/1 وحتى يوم الخميس الموافق 2022/9/1، وتسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية نظير سداد مبلغ 3 آلاف جنيه تسدد إلكترونيا أو من خلال تحويل بنكي.

وأكد أن آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الخميس الموافق 2022/11/3، ويمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراض لمشروعاتها فى أكثر من مدينة بشرط أن تكون فى نطاق عمل الجمعية، وفى حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقى الطلبات تلقائيا، والحد الأدنى للمساحة التى تقوم الجمعية الأساسية أو المشتركة بالتقدم لتخصيصها لها هى مساحة 2.25 فدان تقريبًا بما يعادل 120 وحدة سكنية لأعضاء الجمعية، مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل هذا الطرح.

وقال: سيتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط فى موعد لاحق بالجرائد الرسمية وبمقر الهيئة الرئيسى بمدينة نصر والموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الإسكان.