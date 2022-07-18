شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: مصر وألمانيا لهما ثقل سياسى واقتصادى كبير فى محطيهما الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الزيارة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لألمانيا مهمة للغاية، حيث إننا نتحدث عن دولتين لهما ثقل سياسى واقتصادى كبير في محطيهما الإقليمى وعلى المستوى العالمى .

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن ألمانيا تقود أوروبا من الناحية الاقتصادية جانبا إلى جنب مع فرسنا ولها دور كبير في الاتحاد الأوروبى .

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن ألمانيا دولة متقدمة لها تكنولوجيا وثورات الجيل الرابع وكان لها موقف في الإسهام بالثورة العلمية القادمة، ولها اهتمام بملفات الطاقة المتجددة باعتبارها أنها كانت تحت وطأة سياسى واقتصادى كبير لاعتمادها على مصادر طاقة خارجية على رأسها الطاقة الروسية .