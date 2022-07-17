انتهاء فترة تقديم عطاء تنفيذ الربط الكهربائي الأردني - العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتهي فترة التقدم للعطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تكون المرحلة الأولى، جاهزة نهاية العام الحالي لتزويد العراق بطاقة كهربائية أردنية بقدرة 150 ميجاوات.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) «إن دولتي الأردن والعراق تسعيان إلى تعزيز منظومة الربط الكهربائي بينهما بما يتيح تبادل الطاقة بين الطرفين بكميات أكبر».

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس أمجد الرواشدة، في تصريحات سابقة، «إن الربط الكهربائي الأردني العراقي يأتي في إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار لتبادل الطاقة الكهربائية، ما يسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية وخدمة التوجه لإنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة».

وكان قد أعلن نهاية 2020، عن المباشرة بإعداد المواصفات الفنية الخاصة بعطاء إنشاء معدات الربط الكهربائي الأردني العراقي.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن /الريشة/، مع المنطقة الغربية من العراق/القائم/، ويبلغ طول الخط 300 كلم تقريبا، وبكلفة تقديرية 140 مليون دولار، ومن المقدر أن يكون جاهزا نهاية العام 2022.

ووقع الأردن والعراق في سبتمبر 2020 اتفاقا يقوم بموجبه الأردن بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين من تاريخ التوقيع.

وسيزود الجانب الأردني في المرحلة الأولى الجانب العراقي بما يصل إلى 150 ميجاوات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالاتفاق بين الطرفين.

في السياق ذاته، أكدت شركة الكهرباء الوطنية أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربي تسير وفق خطة وبرنامج زمني محدد، بهدف تعزيز واستغلال موقع الأردن الجغرافي في عبور الطاقة إلى العديد من الدول.

وبحسب التقرير السنوي للشركة 2021، جرى الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع الربط الأردني الخليجي المصري من خلال مستشار عالمي، والتنسيق حاليا لرسم خارطة للمشروع تتضمن الجدول الزمني لمراحل إنجازه.

وذكر تقرير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن اتفاقية إطارية وقعت بين الأردن ومصر خلال اجتماع اللجان العليا لتحديد الخطوات المستقبلية بخصوص الربط الكهربائي، كما جرى المباشرة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تعزيز الربط الكهربائي الأردني المصري.

مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

المرحلة الأولى تتضمن:

