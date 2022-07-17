تسجيل 102 ألف عقد إيجاري في يونيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل المؤشر الإيجاري أكثر من 102 ألف صفقة إيجارية خلال يونيو، وذلك في 16 مدينة يشملها المؤشر تغطي جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار «إيجار»، في تقرير أمس أن أكثر من 80 ألف عقد إيجار سكني وثق في الشبكة، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية 21 ألف عقد.

وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري الخامس بصفتها أكثر المدن توثيقا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن تجاوزت 36 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها مدينة جدة بحوالي 30 ألف عقد، ثم مكة المكرمة بأكثر من 7300 عقد، ثم الدمام بأكثر من 6400 عقد، ثم الخبر بأكثر من 5400 عقد، فيما سجلت بقية المدن 17 ألف صفقة سكنية وتجارية.

وبحسب بيانات التقرير، جاءت أكثر الأحياء تسجيلا لعدد الصفقات الإيجارية السكنية على النحو الآتي: ظهرة لبن، وطويق، والعزيزية في الرياض، الصفا، والبوادي، والسلامة في جدة، النور، وطيبة، والأثير في الدمام، الثقبة، والخبر الشمالية، والخبر الجنوبية في الخبر، ولي العهد، والشوقية، والراشدية في مكة المكرمة.

فيما جاءت الأحياء الأعلى في الصفقات التجارية كالآتي: طويق، والعليا، والعزيزية في الرياض، الصفا، والبلد، والعزيزية في جدة، العنود، والعدامة، والسلامة في الدمام، الخبر الشمالية، والثقبة، والعقربية في الخبر، جرول، وولي العهد، والراشدية في مكة المكرمة.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، فيلا، دور)، أو (محل، معرض، مكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية؛ للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، وبإمكانية استخدام الخرائط التفاعلية.

عقود المؤشر العقاري شهريا

مارس 2022:

يغطي 6 مدن

185 ألف عقد (139 ألف عقد سكني 46 ألف عقد تجاري)

أبريل 2022:

يغطي 10 مدن

104 آلاف عقد (80 ألف عقد سكني 24 ألف عقد تجاري)

مايو 2022:

يغطي 15 مدينة

113 ألف عقد (86 ألف عقد سكني 27 ألف عقد تجاري)

يونيو 2022:

يغطي 16 مدينة

102 ألف عقد (80 ألف عقد سكني، 21 ألف عقد تجاري)

الأحياء الأكثر تسجيلا للعقود الإيجارية يونيو 2022

سكني:

الرياض: ظهرة لبن، طويق، العزيزية

جدة: الصفا، البوادي، السلامة

الدمام: النور، طيبة، الأثير

الخبر: الثقبة، الخبر الشمالية، الخبر الجنوبية

مكة المكرمة: ولي العهد، الشوقية، الراشدية

تجاري:

الرياض: طويق، العليا، العزيزية

جدة: الصفا، البلد، العزيزية

الدمام: العنود، العدامة، السلامة

الخبر: الخبر الشمالية، الثقبة، العقربية

مكة المكرمة: جرول، ولي العهد، الراشدية

أعلى 5 مدن توثيقا للعقود يونيو 2022:

الرياض 36ألف عقد

جدة 30 ألف عقد

مكة المكرمة 7.3 آلاف عقد

الدمام 6.4 آلاف عقد

الخبر 5.4 آلاف عقد