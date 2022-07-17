إطلاق مؤشر إسلامي لتتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت «تداول السعودية»، أمس الأحد، أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي.

وأوضحت «تداول السعودية» في بيان لها، أن هدف المؤشر تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، وذلك تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية المستقلة والتي تم الإعلان عنها مسبقا.

وذكرت أن المؤشر سيكون بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أنه سيتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأفادت أنه يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.

ولفتت «تداول السعودية» أن المؤشر سيكون مكملا لباقي مؤشرات السوق الحالية، مبينة أنه سيتم فحص مكونات المؤشر من قبل مقدم خدمات مستقل تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية والتي تضم ممثلين من كبرى المؤسسات المالية. وأشارت إلى أن الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر هي كل الشركات المكونة لمؤشر السوق الرئيسية «تاسي».

وقال المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح «يأتي إطلاق المؤشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في إطار جهود تداول السعودية المستمرة في تطوير المنتجات والمؤشرات لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين ، وسيمهد المؤشر الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية».

وأضاف «يسهم إطلاق مثل هذه الأدوات بتعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في المملكة، ويرسخ مكانة تداول السعودية كوجهة استثمارية جاذبة والخيار الأنسب للمستثمرين بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأوضح أن تداول السعودية ستقوم بالتعاون مع اللجنة الشرعية الاستشارية والتي تتكون من ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية بالعمل على إرساء أعلى معايير الحوكمة، بالإضافة إلى ضمان التزام مكونات المؤشر بالضوابط الشرعية الموحدة للاستثمار على أساس معايير واضحة وشفافة. كما ستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف والموافقة على قائمة الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل دوري.

وأشار إلى أن إطلاق المؤشر يعكس الجهود التي تبذلها تداول السعودية لتقديم أفضل الخدمات والعروض والفرص الاستثمارية، والذي سيسهم في زيادة جاذبية السوق المالية السعودية بين أوساط المستثمرين المحليين والدوليين.

مؤشر تاسي الإسلامي:







تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية المستقلة.



يعد أداة إرشادية للمستثمرين عن المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة.



يدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة.



يتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة.



تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية.



الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر هي الشركات المكونة لمؤشر السوق الرئيسة.



يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.



يأتي مكملا لباقي مؤشرات السوق الحالية.



01 هل سيحل مؤشر تاسي الإسلامي محل مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) أو أي مؤشرات أخرى؟

لا، مؤشر تاسي الإسلامي ليس بديلا عن مؤشر السوق الرئيسة أو أي من مؤشرات السوق الحالية، بل مكمل لتلك المؤشرات.

02ما الفرق بين مؤشر تاسي الإسلامي ومؤشر السوق الرئيسة؟

يتم احتساب مؤشر تاسي الإسلامي من مؤشر السوق الرئيسة، ويتم فحص أهلية الشركات فيه بناء على ضوابط موحدة للاستثمار تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية الاستشارية.

03 ما الاستخدامات لمؤشر تاسي الإسلامي؟

يمكن استخدام المؤشر كأداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.

04 كيف ستتم حوكمة المؤشر؟

يتم فحص مكونات المؤشر من قبل مقدم خدمات مستقل تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية والتي تضم ممثلين من كبريات المؤسسات المالية.

05 ما الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر؟

الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر هي كل الشركات المكونة لمؤشر السوق الرئيسة (تاسي).