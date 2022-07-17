شكرا لقرائتكم خبر تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تونس تحتضن مقر مركز التميز الأفريقي للأسواق الشاملة AIMEC، بحسب اتفاقية وقعها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي. وجرى التوقيع بمدينة لوساكا الزامبية على هامش انعقاد أعمال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. وسيمثل مركز التميز الأفريقي الشامل بتونس منصة أفريقية للقطاعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية وسياسة السوق المندمجة وتسهيل أفضل الممارسات على مستوى القارة الأفريقية. وسيمثل مركز التميز الأفريقي الشامل بتونس منصة أفريقية للقطاعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية وسياسة السوق المندمجة وتسهيل أفضل الممارسات على مستوى القارة الأفريقية. وأكد الوزير التونسي التزام بلاده التام بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أفضل الظروف لدخول المركز حيز النشاط كداعم للسوق الأفريقية وحافز للتعامل بين القطاعين الخاص والعام الأفريقيين بما يحقق الروزنامة الأفريقية 2063 والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية. من جانبه أكد موسى فقي ثقته في أداء هذه المؤسسة الأفريقية المهمة لأعمالها على أحسن وجه في تونس خدمة للتبادل التجاري والاندماج الأفريقي في نطاق منطقة التبادل الحر الأفريقية التي ستكون قاعدة ومحركا للتنمية في القارة.

كانت هذه تفاصيل خبر تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.