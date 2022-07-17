ماكدونالدز مصر ترفع أسعارها 50%.. تعرف على المنيو الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - قررت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة في مصر، رفع جميع أسعار الوجبات والسندوتشات، للمرة الثانية خلال العام الحالي، لتصل الزيادة لـ 50%، حيث تخطت الـ40 جنيها في الوجبة الواحدة.

يأتي ذلك في ظل زيادة أسعار الوجبات في المطاعم المصرية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر صرف الدولار في مصر، وتحريك الوقود والبنزين.

أسعار الوجبات

وارتفع سعر وجبة الشير بوكس، بنحو 40 جنيها، ليصبح بـ165 جنيها، مقابل سعرها القديم 123جنيها، بينما سجل سعر جراند شير بوكس زيادة بنحو 60 جنيها ليسجل 235 جنيها، بدلًا من 176 جنيها.

وسجل سعر وجبة بيج ماك الوسط 78 جنيها، مقابل سعرها في بداية العام نحو 52 جنيها، بزيادة 26 جنيها، بينما زاد سعر وجبة بيج ماك كبير، ليسجل 88 جنيها، بدلًا من 59 جنيها، بزيادة 29 جنيها.

وزاد سعر وجبة بيج تيستي الوسط، بنحو 30 جنيها، ليصل إلى 123 جنيها مقابل 92 جنيها، وسجل سعر وجبة بيج تيستي الكبيرة، نحو 133 جنيها، بدلًا من 99 جنيها، بزيادة 34 جنيها، وسجل سعر وجبة دوبل بيج تيستي الكبيرة 149 جنيها، بدلًا من127 جنيها، بزيادة 22 جنيها.

أسعار الساندوتشات

وارتفع سعر ساندوتش دوبل بيج تيستي ليسجل 103 جنيهات، بدلًا من 90 جنيها، وسجل سعر ساندوتش بيج تيستي 88 بدلًا من 68 جنيها.

أسعار المياه والمشروبات

وبالنسبة لأسعار المياه والمشروبات؛ زاد سعر المياه المعدنية الصغير 12 بدلا من 8 جنيهات، وزادت أسعار المياه الغازية (الكانز) لتسجل 30 جنيها بدلا من 18 جنيها، وسعر الميلك شيك بـ 35 جنيها بدلًا من 24 جنيها، وسجل سعر آيس كريم صنداي 25 جنيها بدلًا من 15 جنيها.