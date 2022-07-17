أخبار البورصة اليوم الأحد 17-7-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 17-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد إجازة عيد الأضحى، بارتفاع معظم المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 938 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 596.750 مليار جنيه.





إيقاف تداول سهمين إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما؛ حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1، حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1.

البورصة تخسر 938 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد إجازة عيد الأضحى، بارتفاع معظم المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 938 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 596.750 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 318.3 مليون ورقة مالية بقيمة 318.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.86%، والعرب على 6.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، 807.9 ألف جنيه، 9.7 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 8772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1580 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10712 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 2484 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3505 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1210 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 97 شركة.

أسهم خزينة أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، دلتا للإنشاء والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 136.8 سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.15%، والثانية 1.65 مليون سهم، والثالثة 1.78 مليون سهم، لتصل نسبة 0.0814% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 70390 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 7.867%، شراء الخامسة 64 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.85%،

أعلنت شركة ليسيكو مصر، شراء شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، عدد 371 ألف سهم بسعر 4.6 جنيه بقيمة إجمالية 1.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمة من 3.5% إلى 4%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 220 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 12.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، عبور لاند للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا 99 ألف سهم، 517.5 ألف سهم، 87 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 1.8 مليون سهم، 38.9 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي جهينة للصناعات الغذائية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 13.5 ألف سهم، 67 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 11728 سهم.

ماريديف

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات بلغت 20.6 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 37.7 مليون دولار خلال الفترة المماثلة بنسبة انخفاض 45%، وبلغت صافي الخسائر 10.7 مليون دولار مقارنة مع 19 مليون دولار بنسبة انخفاض 44%.

مدينة نصر للإسكان

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة رفض العرض المقدم من شركة الدار العقارية الإماراتية؛ لأن قيمة العرض المقدم لا تتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها، ولذا قرر المجلس دعوة الجمعية العامة للنظر في طلب إجراء دراسة نافية للجهالة على الشركة.

وأضافت الشركة، أن مجلس الإدارة دعا شركة الدار العقارية لإعادة النظر في العرض المقدم، وفي حالة الوصول لسعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة، سيتم البدء في إجراءات إنهاء الصفقة.