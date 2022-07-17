شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 17-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 17-7-2022.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما؛ حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1، حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1.

إيقاف تداول سهمين

البورصة تخسر 938 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بعد إجازة عيد الأضحى، بارتفاع معظم المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 938 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 596.750 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 318.3 مليون ورقة مالية بقيمة 318.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.86%، والعرب على 6.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، 807.9 ألف جنيه، 9.7 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 8772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1580 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10712 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 2484 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3505 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1210 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 97 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 6.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.30%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.284 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.97%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 17.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.95%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 1.837 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.70%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.243 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.002 جنيه بنسبة تراجع بلغت 80%.

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1 بسعر إغلاق 0.204 جنيه بنسبة تراجع بلغت 65.19%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 4.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.352 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.09%.