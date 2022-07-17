ضريبة صادرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زيت النخيل ألغتها إندونيسيا حتى نهاية شهر أغسطس المقبل في محاولة جديدة لزيادة حجم الصادرات وخفض فائض مخزونها الضخم.

ووفقا لمرسوم نشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية الإندونيسية، فإنه اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي، يتم خفض ضريبة التصدير إلى صفر من 200 دولار لطن زيت النخيل الخام، وينطبق الإلغاء على منتجات زيت النخيل الأخرى.

وتبحث إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، عن مخرج للتخلص من تأثير قرارها بحظر صادرات زيت النخيل في شهر أبريل الماضي لكبح جماح تضخم أسعار المواد الغذائية محليا، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.