الاقتصاد

تخفيض الضرائب

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- بواسطة أيمن الوشواش - على الوقود قرار اتخذته الحكومة النيوزيلندية لمعالجة ارتفاع التضخم وتخفيف الارتفاع في أسعار البنزين، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير المالية جرانت روبرتسون أمس في بيان إن الحكومة ستواصل الإجراءات التي خفضت الرسوم على الوقود بواقع 0.25 دولار نيوزيلندي (0.15 دولار) للتر الواحد، حتى نهاية يناير، وخفض رسوم النقل العام واستخدام الطرق، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبيرج.

وأضاف روبرتسون « نعلم أن ارتفاع أسعار الوقود له تأثير مباشر على التضخم. ويعد إجراء تلك التغييرات توجها مستهدفا للسبب الجذري لضغوط تكاليف المعيشة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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