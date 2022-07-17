تخفيض الضرائب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الوقود قرار اتخذته الحكومة النيوزيلندية لمعالجة ارتفاع التضخم وتخفيف الارتفاع في أسعار البنزين، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير المالية جرانت روبرتسون أمس في بيان إن الحكومة ستواصل الإجراءات التي خفضت الرسوم على الوقود بواقع 0.25 دولار نيوزيلندي (0.15 دولار) للتر الواحد، حتى نهاية يناير، وخفض رسوم النقل العام واستخدام الطرق، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبيرج.

وأضاف روبرتسون « نعلم أن ارتفاع أسعار الوقود له تأثير مباشر على التضخم. ويعد إجراء تلك التغييرات توجها مستهدفا للسبب الجذري لضغوط تكاليف المعيشة».