شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع أرباح المراعي إلى 520 مليونا في الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة المراعي بنسبة 8% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 520 مليون ريال، مقابل 482 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول»، أن الربح التشغيلي بلغ 646 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 601 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 7%.

وبلغ إجمالي الربح 1.46 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.35 مليار ريال خلال الربع المماثل بزيادة 8%.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول، بلغ صافي الربح 941 مليون ريال، مقابل 868 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 8%. وبلغت ربحية السهم 0.96 ريال، مقابل 0.88 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع المماثل إلى:

- الإيرادات: نمو الإيرادات بنسبة 15.1% مدفوعا بالنمو في المخبوزات والدواجن ومنتجات الألبان الطازجة. النمو الإيجابي في الإيرادات كان واضحا في كل القطاعات بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة (كوفيد - 19) والقيود المفروضة خلالها، وعودة افتتاح المؤسسات التعليمية وزيادة عدد الزوار للمنطقة كذلك.

- إجمالي الربح: ارتفع بنسبة 8.4% بمعدل أقل من نمو الإيرادات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة ارتفاع أسعار الذرة والصويا ومدخلات إنتاج الألبان، مثل الزبدة والبرسيم. إضافة إلى ذلك أدى ارتفاع رسوم النقل إلى زيادة سعر التكلفة.

- مصاريف البيع والتوزيع: ارتفعت بمبلغ 31.5 مليون ريال وبنسبة 5.0%، وهو ما يتماشى مع معدل نمو الإيرادات نتيجة زيادة النشاط في المبيعات.

- المصاريف العمومية والإدارية: ارتفعت بمبلغ 5.8 ملايين ريال، والذي أتى متماشيا مع المهام والنشاطات الداخلية للشركة لدعم النمو في المبيعات.

- المصروفات الأخرى: ارتفعت بمبلغ 13.8 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الخسائر من مبيعات قطيع الأبقار.

قطاع الألبان والعصائر: انخفضت ربحية القطاع بنسبة 7.1% بسبب ارتفاع التكلفة، خاصة في مدخلات إنتاج الألبان وبسبب المزيج السلبي في رمضان كذلك.

قطاع المخبوزات: ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 124.6%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو المبيعات مدفوعة بمزيج منتجات العبوات الفردية بسبب عودة افتتاح المدارس والمؤسسات التعليمية، والاستفادة من وفورات الحجم لتصنيع المخبوزات.

قطاع الدواجن: ارتفع صافي ربح القطاع بنسبة 15.3% مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع المبيعات بـ30.1%، النمو في الإيرادات كان مدعوما بقطاع خدمات التموين، ومع ذلك النمو في الربحية تأثر بسبب الارتفاع المستمر في تكلفة أسعار الذرة والصويا.

الأنشطة الأخرى: سجلت أرباحا بقيمة 2.6 مليون ريال خلال الربع الحالي بسبب التغير في طبيعة التوقيت لدورة المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين.