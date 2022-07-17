شكرا لقرائتكم خبر 134 مليونا أرباح زين السعودية في الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة زين السعودية بنسبة 219% بالربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 134 مليون ريال مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، في حين بلغت نسبة النمو 65% مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2022.

وأظهرت النتائج المالية للشركة مواصلة الأداء التشغيلي والمالي الإيجابي بنمو 16% في الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، لتصل إلى 2,206 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن هذه النتائج جاءت نتيجة لمواصلة النمو في إيرادات الجيل الخامس (5G) وكذلك النمو في قطاع الأعمال بالإضافة لتزايد الطلب على خدمات ومنتجات “زين السعودية” مدفوعا بقرار استئناف موسم العمرة ورفع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا المستجدة.

كما جاءت نتيجة التوسع الملحوظ لمحفظة “زين السعودية” في المنتجات والحلول الرقمية، بهدف تقديم أكثر الخدمات ابتكارا وأفضل تجربة لعملائها ولتأكيد هدفها في أن تكون الخيار المفضل لكافة شرائح العملاء من الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، خصوصا على مستوى خدمات الجيل الخامس والحوسبة السحابية بتطبيقاتها المختلفة في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز وإنترنت الأشياء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ»زين السعودية» المهندس سلطان الدغيثر “رسخ الربع الثاني من 2022 مسيرة النمو المتواصلة في زين السعودية على المستويين المالي والتشغيلي.

فشهدنا في هذه الفترة استمرارا في نمو الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة في الجيل الخامس، وكذلك إقبالا ملحوظا من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في المملكة على محفظتنا المتكاملة من المنتجات المصممة خصيصا لقطاع الأعمال وخدماتها المساندة، كما أن عودة موسم العمرة بعد نجاح حكومة المملكة في احتواء جائحة فيروس كورونا وما أثمر عن ذلك من رفع للإجراءات الاحترازية، كلها عوامل أسهمت في زيادة الطلب على خدماتنا ومنتجاتنا”.

وأضاف “من خلال الشراكات الاستراتيجية العالمية، تمكنا من نقل تجربة الجيل الخامس في المملكة إلى مستوى جديد، وسعينا إلى استكمال شراكاتنا بتوفير البنى التحتية الرقمية التي تمكن الحصول على أفضل النتائج، حيث باشرنا العمل على ربط منطقة الشرق الأوسط بالعالم من خلال نظام الكابلات البحري J2M (جدة، السعودية إلى مرسيليا، فرنسا)، حيث ستكون مدينة جدة محطة إنزال الكابل في المملكة من خلال منظومة كابلات (PEACE)، بهدف تعزير قدراتنا على مستوى البنية التحتية العابرة للحدود، مع إتاحة نقطة إنزال جديدة تماما أمام الشركات الناقلة والشركات العالمية العاملة في المملكة، وتلبية متطلبات الاتصال الخاصة بها بأفضل المعايير”.

وتابع “ تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، نؤمن في زين السعودية بأهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، بالذات الطاقات الشابة الوطنية، الإيمان الذي تتوج بحصولنا على “جائزة العمل” المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستمرارا لمبادراتنا في هذا المجال، دشنا مؤخرا برنامج Evolve والذي يهدف لتدريب المئات من الشابات والشباب حديثي التخرج على رأس العمل وصقل مهاراتهم”.